DGS geç başvuru tarihi 2026: ÖSYM DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için tarihler belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvurularını 11 Haziran 2026 Perşembe günü yapabilecek. DGS geç başvuruları saat 23.59'a kadar yapılabilecek.