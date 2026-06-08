DGS geç başvuru tarihi 2026: ÖSYM DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
08.06.2026 15:38
DGS geç başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak ve akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen adaylar DGS sınavına katılım sağlayacak. 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen normal başvuru sürecini çeşitli nedenlerle kaçıran veya sınav ücretini süresi içinde yatıramayan binlerce aday, şimdi gözlerini son şans olan geç başvuru sürecine çevirdi. Peki, 2026 DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 DGS geç başvuru tarihleri, başvuru sürecini kaçıran ve sınava katılım sağlamak isteyen ön lisans mezunlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte DGS geç başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026 DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için tarihler belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvurularını 11 Haziran 2026 Perşembe günü yapabilecek. DGS geç başvuruları saat 23.59'a kadar yapılabilecek.