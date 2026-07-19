DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2026 DGS sınav saati ve süresi

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Her yıl binlerce adayın ter döktüğü DGS'nin bu yılki sınav tarihi, sınav süresi ve soru sayısı gibi ayrıntılar, sınav öncesinde adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte 2026 DGS sınavına ait bilgiler.