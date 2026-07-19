DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2026 DGS sınav saati ve süresi
19.07.2026 08:42
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Her yıl binlerce adayın ter döktüğü DGS'nin bu yılki sınav tarihi, sınav süresi ve soru sayısı gibi ayrıntılar, sınav öncesinde adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte 2026 DGS sınavına ait bilgiler.
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan on binlerce kişinin, 4 yıllık lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı DGS bugün yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2026 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2026 DGS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak.