DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: DGS sınav giriş yerleri açıklandı
03.07.2026 13:32
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz'da uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Anadolu Ajansı
DGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.