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DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: DGS sınav giriş yerleri açıklandı

03.07.2026 13:32

Aydın Kayar

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz'da uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: DGS sınav giriş yerleri açıklandı
Anadolu Ajansı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

DGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR? 1
Anadolu Ajansı

DGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN? 2
Anadolu Ajansı

DGS SINAVI NE ZAMAN?

19 Temmuz'da uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.