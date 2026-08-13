DGS sonuçları sorgulama 2026: DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve başvuru takvimi dikkatle takip edilirken, adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre lisans programları için tercih listelerini oluşturabilecek.

DGS tercihlerinin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.