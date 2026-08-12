DGS sonuçları sorgulama ekranı 2026: DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine sunulacak. Sınav sonuç belgeleri, açıklandığı andan itibaren fiziki olarak adreslere postalanmayacak olup tamamen dijital ortam üzerinden sorgulanabilecek.