DGS sonuçları sorgulama ekranı 2026: DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
12.08.2026 08:51
2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geride kalırken, gözler ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevrildi.
2026 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav sonuçlarını merak eden adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından 19 Temmuz tarihinde uygulanan sınav sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine sunulacak. Sınav sonuç belgeleri, açıklandığı andan itibaren fiziki olarak adreslere postalanmayacak olup tamamen dijital ortam üzerinden sorgulanabilecek.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.