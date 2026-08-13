DGS sonuçları sorgulama sayfası 2026: DGS sınav sonuçları açıklandı
13.08.2026 08:45
Son Güncelleme: 13.08.2026 16:11
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak amacıyla Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) giren binlerce adayın beklediği açıklama geldi. ÖSYM, DGS'nin açıklandığını duyurdu.
2026 DGS sonuçları için geri sayım tamamlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihte bulunabilecek.
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, “19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve başvuru takvimi dikkatle takip edilirken, adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre lisans programları için tercih listelerini oluşturabilecek.
DGS tercihlerinin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.