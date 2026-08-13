DGS sonuçları sorgulama sayfası 2026: DGS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
13.08.2026 08:45
Son Güncelleme: 13.08.2026 13:01
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak amacıyla Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) giren binlerce adayın sonuç heyecanı başladı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı?
2026 DGS sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sonuçları bugün duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihte bulunabilecek. Peki, 2026 DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine sunulacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve başvuru takvimi dikkatle takip edilirken, adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre lisans programları için tercih listelerini oluşturabilecek.
DGS tercihlerinin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.