DGS tercih ekranı 2026: DGS tercihleri başladı, nasıl yapılır?
27.08.2026 10:54
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların merakla beklediği 2026 DGS tercih süreci resmen başladı. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır?
2026 DGS tercih dönemi başladı. Sınav sonuçlarının ardından hedefledikleri fakültelere yerleşmek isteyen binlerce aday için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) tercih ekranı aktif hale getirildi. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır?
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI
2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DG6) tercih işlemleri, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.