DGS tercih ekranı 2026: DGS tercihleri başladı, nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.