DGS tercih kılavuzu 2026: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 DGS tercih işlemleri için geri sayım başladı. DGS sonuçlarına göre puanlarını öğrenen adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte istedikleri 4 yıllık bölümlere tercih yapacak. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?