DGS tercih kılavuzu 2026: DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
16.08.2026 13:50
Ön lisans diplomalarını lisans derecesine yükseltmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek tercih duyurusuna çevrildi.
2026 DGS tercih işlemleri için geri sayım başladı. DGS sonuçlarına göre puanlarını öğrenen adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte istedikleri 4 yıllık bölümlere tercih yapacak. Peki, DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS tercih tarihlerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta başlayan DGS tercihlerinin bu yıl da 17-28 Ağustos tarihleri arasında başlaması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.
Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) yani ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.