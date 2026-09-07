DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2026 DGS tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları açıklandı mı?