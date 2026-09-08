DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı, nasıl sorgulanır?
08.09.2026 11:02
DGS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinde beklenen an geldi ve sonuçlar açıklandı. Ön lisans diplomalarını lisans derecesine tamamlamak amacıyla tercihlerini gerçekleştiren binlerce adayın merakla beklediği 2026-DGS yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen ilan edildi. Peki, DGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
DGS TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.