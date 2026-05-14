EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
14.05.2026 11:28
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) katılan binlerce aday için heyecan dolu bekleyiş başladı. 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS sınavının ardından, ÖSYM’nin takvimine göre sınav sonuçları bugün açıklanacak. Memuriyet hayali kuran adaylar ise, "EKPSS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026-EKPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Nisan'da uygulanan sınavın sonuçları merak ediliyor. Adaylar sınav sonuç bilgisiyle birlikte doğru ve yanlış cevaplarını ve puan ortalamasını görüntüleyebilecek. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026 EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, 2026-EKPSS sonuçlarının açıklanma tarihi 14 Mayıs 2026 Perşembe (bugün) olarak belirlendi.
ÖSYM’den henüz "sonuçlar açıklandı" yönünde resmi bir duyuru gelmedi. Ancak kurum, sonuçları genellikle sabah 10.00 ile öğleden sonra 14.00 saatleri arasında erişime açıyor.
EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alıyor.