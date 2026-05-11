HMGS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: HMGS sonuçları açıklandı, nasıl sorgulanır?
11.05.2026 15:14
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.
Hukuk dünyasında kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği HMGS/1 sonuçları açıklandı. Avukatlık stajına başlamak veya adli-idari yargı sınavlarına girebilmek için HMGS sınavına katılan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2026 HMGS/1 sonuçları nasıl sorgulanır?
HMGS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI
26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2026-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
