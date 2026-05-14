İl dışı atama takvimi 2026: MEBBİS öğretmen il dışı atama (tayin) başvurusu nasıl yapılır?
14.05.2026 15:52
Öğretmenlerin merakla beklediği il dışı atama (tayin) 2026 başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan on binlerce öğretmenin heyecanla beklediği iller arası yer değiştirme süreci için başvurular 20 Mayıs'a kadar sürecek. Görev yerlerinden iller arası değişiklik yapmak isteyen öğretmenler ise başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.
İl dışı atama başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce öğretmen MEBBİS ekranına giriş yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirdi. MEB'den yapılan açıklamaya göre, yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, 2026 öğretmen il dışı atama (tayin) başvurusu nasıl yapılır?
HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.
Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.
Öğretmenler başvurularını, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmeliler.
Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.