İstanbul'da üniversiteler bir ay erken kapanacak

Düzenlemeyle ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada kararın 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır." denildi.

Üniversite yönetiminin yayınladığı akademik takvimde bahar yarıyılında son ders tarihi 25 Nisan olarak belirlendi.