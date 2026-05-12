Karne günü tarihi 2026: Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
12.05.2026 13:39
Son Güncelleme: 13.05.2026 09:09
2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli için karne heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimiyle birlikte, karnelerin alınacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu.
Yaz tatilinin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte 3 aylık yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan takvimi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.