Karne günü tarihi 2026: Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?

Karne günü tarihi milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayından bu yana yoğun bir ders, ödev ve sınav temposuyla yorulan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler için yılın en heyecanlı geri sayımı başladı. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte gözler artık okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanacak?