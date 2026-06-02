Karne günü tarihi 2026: Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?
02.06.2026 10:00
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci ve veli için karne bekleyişi başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi çalışma ve iş takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ereceği ve karnelerin dağıtılacağı tarih belli oldu. Gözler ise karnelerin hangi günde, saat kaçta verileceğine çevrildi. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor.