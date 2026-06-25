Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? 2026 karne günü tarihi
25.06.2026 10:58
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Karnelerini almak için heyecanla bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli, "Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025-2026 yılı okulların kapanış tarihi ve karnelerin alınacağı saat bilgisi.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül 2025'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı.
2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu yarınki son ders zilinin ardından atacak.
KARNELER SAAT KAÇTA ALINACAK?
Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapacak.