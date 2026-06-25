Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak? 2026 karne günü tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Karnelerini almak için heyecanla bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli, "Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025-2026 yılı okulların kapanış tarihi ve karnelerin alınacağı saat bilgisi.