Kasım ara tatili başlangıç tarihi 2026: İlk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?
06.10.2026 10:29
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ilk ara tatil için geri sayım başladı.
MEB takvimine göre birinci dönem ara tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonu tatilleriyle birleşerek toplam 9 gün sürecek olan ilk mola dönemine girecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.
YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.