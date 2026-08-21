Köklü üniversiteleri solladı. YKS tercihlerinde Bitlis Tıp rüzgarı

Fakültenin kısa sürede yüksek rağbet görmesinde, öğrencilere sağlanan burs desteğinin önemli rol oynadığı belirtiliyor

Eren Vakfı tarafından açıklanan destek kapsamında, Türkiye genelinde ilk 15 binlik başarı sıralamasına giren ve Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden öğrencilere aylık 50 bin lira burs verilecek.