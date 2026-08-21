Köklü üniversiteleri solladı. YKS tercihlerinde Bitlis Tıp rüzgarı
21.08.2026 13:37
Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk üç yıl İstanbul'da eğitim ve 50 bin liralık burs imkanıyla tercih sıralamalarında köklü üniversitelerin önüne geçti.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini aldı.
İki gün önce açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından fakültenin doluluk ve başarı sıralaması da netleşti.
Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye'deki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27'nci sırada kapattı.
50 BİN LİRA BURS İMKANI
Fakültenin kısa sürede yüksek rağbet görmesinde, öğrencilere sağlanan burs desteğinin önemli rol oynadığı belirtiliyor
Eren Vakfı tarafından açıklanan destek kapsamında, Türkiye genelinde ilk 15 binlik başarı sıralamasına giren ve Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden öğrencilere aylık 50 bin lira burs verilecek.
HENÜZ BİNASI TAMAMLANMADI
Tıp Fakültesinin eğitim altyapısının geliştirilmesi kapsamında araştırma hastanesi ile morfoloji binasının tamamlanması planlanıyor.
Bu yapıların tamamlanmasının ardından tıp öğrencilerinin ilk üç yıl boyunca eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak olmanın ardından 2029 yılından itibaren Bitlis'te eğitimlerine devam edecek.
Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesinin, yeni yatırımlar ve öğrencilere sunulan burs imkanlarıyla birlikte bölgenin önemli sağlık ve eğitim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.