KPSS-2026/1 merkezi atama tercih kılavuzu 2026: KPSS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?
09.07.2026 09:00
Son Güncelleme: 09.07.2026 09:02
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) tercih kılavuzu bugün yayımlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS merkezi atama tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli olmuştu. Adaylar, kamuda bulunan boş kontenjanlar için AİS ekranı üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2026 KPSS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?
2026 KPSS tercihleri için geri sayım başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, 2026 KPSS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?
KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek.