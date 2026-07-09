KPSS-2026/1 merkezi atama tercih kılavuzu 2026: KPSS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

2026 KPSS tercihleri için geri sayım başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, 2026 KPSS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?