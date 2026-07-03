KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlanan kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte, memur adaylarının yarışacağı boş kadrolar, kontenjan dağılımları ve özel nitelik kodları da netlik kazandı. Peki, KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?