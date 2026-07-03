KPSS-2026/1 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu
03.07.2026 12:41
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlanan kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte, memur adaylarının yarışacağı boş kadrolar, kontenjan dağılımları ve özel nitelik kodları da netlik kazandı. Peki, KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS 2026/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.
KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek.