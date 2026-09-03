KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yeri sorgulama 2026: KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı
03.09.2026 11:13
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. 12 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav yerlerini AİS ekranından görüntüleyebilecek.
2026 KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri merakla bekleniyordu. Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl sorgulanır?
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.