KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi
13.09.2026 11:43
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki A Grubu kadrolara atanmak isteyen adayların katılım sağladığı 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav maratonu bugün tamamlanacak. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 12-13 Eylül tarihinde A Grubu kadrolarına atanmak için memur olabilme hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi sonrasında Alan Bilgisi sınav sonuçları için tarih belli oldu.
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. 2025-KPSS'ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2026-KPSS'ye girebilecekler.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.