KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 12-13 Eylül tarihinde A Grubu kadrolarına atanmak için memur olabilme hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?