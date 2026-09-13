KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı 2026: KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı
13.09.2026 12:04
Son Güncelleme: 13.09.2026 15:18
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının 3 oturumla tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.
2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi Oturumlarının (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u erişime açıldı.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Eylül 2026 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçıkları'nı görüntüleme süreci 23 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.