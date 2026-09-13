KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı 2026: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
13.09.2026 12:04
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının 3 oturumla tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor.
2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
12-13 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının soru ve cevapları henüz yayımlandı. KPSS Alan Bilgisi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u bugün ÖSYM tarafından erişime açılacak.
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarının öğle saatlerinden itibaren erişime açılması bekleniyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Eylül 2026 tarihinde itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.