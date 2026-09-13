KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı 2026: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayan adaylar bugünden itibaren sınav sorularını ve cevaplarını kontrol edebilecek.