KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda memur olma hayali kuran milyonlarca adayın gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi netleşti. Bu yıl Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise) ve DHBT düzeyinde gerçekleştirilecek olan sınavlar için maraton başlıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?