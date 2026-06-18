KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
18.06.2026 10:48
Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda memur olma hayali kuran milyonlarca adayın gözü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi netleşti. Bu yıl Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise) ve DHBT düzeyinde gerçekleştirilecek olan sınavlar için maraton başlıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı, memur olabilmek için sınavlara katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS sınav ve başvuru takvimi sonrasında başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
Bu yıl KPSS oturumları lisans düzeyinde Eylül ayında, ön lisans ve lise düzeyinde ise Ekim ayında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri ise yaz aylarından itibaren kademeli olarak başlayacak.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç Temmuz ayında başlıyor.
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile adli/idari süreçlerini sürdüren adayların heyecanla beklediği ön lisans takvimi şu şekilde belirlendi:
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 19 – 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026