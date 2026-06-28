KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca memur adayının geleceğini şekillendirecek olan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak ve B grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimini sorguluyor. 2 yıllık periyotlarla düzenlenen KPSS ortaöğretim (lise) sınavı da bu yıl yapılacak. Yaklaşan başvuru tarihi nedeniyle KPSS lisans ve ön lisans başvurularının net tarihi merak ediliyor. Peki, 2026 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?