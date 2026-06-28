KPSS başvuru takvimi 2026: KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
28.06.2026 08:53
Milyonlarca memur adayının geleceğini şekillendirecek olan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak ve B grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimini sorguluyor. 2 yıllık periyotlarla düzenlenen KPSS ortaöğretim (lise) sınavı da bu yıl yapılacak. Yaklaşan başvuru tarihi nedeniyle KPSS lisans ve ön lisans başvurularının net tarihi merak ediliyor. Peki, 2026 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 KPSS lisans ve ön lisans başvurularının ne zaman başlayacağı, memur olabilme hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. 4 yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS lisans başvuruları ve 2 yıllık ön lisans mezunlarının başvuracağı KPSS ön lisans sınavları için başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç Temmuz ayında başlıyor.
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile adli/idari süreçlerini sürdüren adayların heyecanla beklediği ön lisans takvimi şu şekilde belirlendi:
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 19 – 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026