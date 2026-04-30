KPSS başvuru ve sınav takvimi 2026: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
30.04.2026 13:05
Aydın Kayar
Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu için takvim netleşti. Bu yıl, lisans, ön lisans ve oırtaöğretim seviyelerinin tamamında sınav yapılacağı için başvuru trafiği her zamankinden daha yoğun olacak. 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, memur olabilme hayaliyle yapılacak sınavlara katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte bu yıl gerçekleştirilecek KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tarihleri belli oldu.
KPSS LİSANS VE ALAN BİLGİSİ BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Alan Bilgisi sınavı için başvurular 1-13 Temmuz tarihlerinde alınacak. KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Önlisans sınavı için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS 2026 Önlisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde duyurulacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde erişime açılacak.