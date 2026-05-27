KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM KPSS başvuru takvimi
27.05.2026 10:43
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran milyonlarca aday için kritik KPSS süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve lisans, ön lisans ile ortaöğretim (lise) mezunlarının katıldığı KPSS genel oturumları için 2026 yılı takvimi netleşti. Peki, 2026 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman?
2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, memur olabilme hayaliyle bu yıl KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2026 yılı KPSS başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
Bu yıl KPSS oturumları lisans düzeyinde Eylül ayında, ön lisans ve lise düzeyinde ise Ekim ayında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri ise yaz aylarından itibaren kademeli olarak başlayacak.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç Temmuz ayında başlıyor.
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile adli/idari süreçlerini sürdüren adayların heyecanla beklediği ön lisans takvimi şu şekilde belirlendi:
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 19 – 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026