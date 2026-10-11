KPSS branş sıralaması 2026: KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde KPSS Lisans sonuçlarını ilan ederek adayların Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT test netleri ile P3, P10, P121 gibi puan türlerini erişime açtı.

Ancak henüz KPSS branş bazında sıralamalar açıklanmadı. Sınav sonuç belgesinde yer alan puanlar genel Türkiye geneli derecesini ifade etmekte olup, alan içi sıralamalar YÖKSİS entegrasyonu ve mezuniyet güncellemelerinin ardından sistemi yüklenecek.