KPSS branş sıralaması 2026: KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
11.10.2026 12:58
KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuya atanma hayali kuran adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek branş sıralaması duyurusuna kilitlendi.
Tercih döneminde kılavuz niteliği taşıyan branş sıralamaları için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde hareketlilik sürüyor. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS branş bazında sıralama duyurusunun ardından kendi sıralamalarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde KPSS Lisans sonuçlarını ilan ederek adayların Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT test netleri ile P3, P10, P121 gibi puan türlerini erişime açtı.
Ancak henüz KPSS branş bazında sıralamalar açıklanmadı. Sınav sonuç belgesinde yer alan puanlar genel Türkiye geneli derecesini ifade etmekte olup, alan içi sıralamalar YÖKSİS entegrasyonu ve mezuniyet güncellemelerinin ardından sistemi yüklenecek.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında, sonuç duyurusundan sonraki 3 ila 7 günlük zaman diliminde branş sıralamalarının erişime açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS branş sıralamalarının 14 Ekim'e kadar erişime açılması bekleniyor.