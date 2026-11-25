2026 KPSS DHBT sonuçları için sabah saatlerinden itibaren adaylar sonuç ekranına kilitlenmişti. ÖSYM tarafından KPSS DHBT sonuçları açıklandı.

İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticiliği kadrolarına atanmak için sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.