KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı 2026. KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?
25.11.2026 08:24
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen on binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları bugün açıklanacak.
2026 KPSS DHBT sonuçları için sabah saatlerinden itibaren adaylar sonuç ekranına kilitlendi.
İmam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticiliği kadrolarına atanmak için sınava giren adaylar sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.
Takvime göre; 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım Çarşamba günü (bugün) açıklanacak. Sonuçların saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS DHBT sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.
DHBT puanıyla yapılacak alımlara ilişkin başvuru ve tercih tarihleri ise puanların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlayacağı tercih kılavuzlarıyla netleşecek.