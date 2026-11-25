Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu.

Takvime göre; 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım Çarşamba günü (bugün) açıklanacak. Sonuçların saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.