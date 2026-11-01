KPSS DHBT soru ve cevap anahtarı sorgulama 2026: DHBT soru ve cevapları yayımlandı
01.11.2026 12:41
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri sınıfında görev almak isteyen adaylara yönelik düzenlenen 2026 KPSS DHBT sınavı tamamlandı. Adaylar şimdi soru ve cevaplarını sorgulayabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı. 147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda saat 10.15'te başladı. Sınavın hemen ardından ise KPSS DHBT soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.
KPSS DHBT SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
1 Kasım 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açıldı.
Adaylar, her testin yüzde 10'luk kısmı için soru ve cevap anahtarı sorgulaması yapabilecek.
KPSS DHBT SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Kasım 2026 tarihinde saat 12.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları, 25 Kasım'da açıklanacak.