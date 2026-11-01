KPSS DHBT soru ve cevap anahtarı sorgulama 2026: DHBT soru ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı. 147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda saat 10.15'te başladı. Sınavın hemen ardından ise KPSS DHBT soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.