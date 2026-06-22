KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
22.06.2026 08:31
Kamuda memur olma hayaliyle aylardır yoğun bir tempoda ders çalışan milyonlarca adayın gözü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. 2026 yılı KPSS sınav takviminin netleşmesiyle birlikte lisans kadroları için geri sayım resmen başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, "KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS sınav ve başvuru takvimi.
2026 KPSS lisans başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2026 KPSS lisans başvuruları ne zaman?
2026 KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
Bu yıl KPSS oturumları lisans düzeyinde Eylül ayında, ön lisans ve lise düzeyinde ise Ekim ayında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri ise temmuz ayından itibaren kademeli olarak başlayacak.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç Temmuz ayında başlıyor.
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile adli/idari süreçlerini sürdüren adayların heyecanla beklediği ön lisans takvimi şu şekilde belirlendi:
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 19 – 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026