KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihleri

2026 KPSS lisans başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2026 KPSS lisans başvuruları ne zaman?