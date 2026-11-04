KPSS lisans branş sıralaması sorgulama 2026: KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı

KPSS lisans yerleştirme tercihleri için kılavuz niteliği taşıyan branş sıralamasına göre adaylar tercih döneminde sıralamalarına uygun şekilde tercihler yapacak.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.