KPSS lisans branş sıralaması sorgulama 2026: KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
04.11.2026 14:44
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler branş bazında sıralamalara çevrilmişti. Adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.
KPSS lisans yerleştirme tercihleri için kılavuz niteliği taşıyan branş sıralamasına göre adaylar tercih döneminde sıralamalarına uygun şekilde tercihler yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL SORGULANIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans'a katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.