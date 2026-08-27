KPSS lisans sınav giriş yerleri sorgulama 2026: KPSS sınav yerleri açıklandı
27.08.2026 11:37
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans giriş yerleri açıklandı. Sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, KPSS lisans sınavı öncesinde, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor.
2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Sınava girecekleri okul ve salonları merak eden adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sınav girişö yerlerini sorgulayabilecek. Peki, 2026 KPSS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
2026 KPSS LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül'de yapılacak.
6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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