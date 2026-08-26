2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, sınava girecekleri okul ve salonları merak eden adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül'de ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS sınavı için geri sayım sürerken, gözler artık KPSS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?