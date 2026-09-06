KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? KPSS kaç dakika, kaç soru? ÖSYM sınav bilgisi

2026 KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olabilmek için KPSS lisans sınavlarına hazırlanan üniversite mezunları, gözlerini sınav saati ve süresine çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS lisans sınavına binlerce memur adayı katılım sağlayacak. Peki, 2026 KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? KPSS kaç dakika, kaç soru?