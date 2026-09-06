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KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? KPSS kaç dakika, kaç soru? ÖSYM sınav bilgisi

06.09.2026 08:43

Aydın Kayar

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak.

KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? KPSS kaç dakika, kaç soru? ÖSYM sınav bilgisi
Anadolu Ajansı

2026 KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olabilmek için KPSS lisans sınavlarına hazırlanan üniversite mezunları, gözlerini sınav saati ve süresine çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS lisans sınavına binlerce memur adayı katılım sağlayacak. Peki, 2026 KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? KPSS kaç dakika, kaç soru?

SINAV KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? 1
Anadolu Ajansı

SINAV KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU? 2
Anadolu Ajansı

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 145 sınav merkezinde düzenlenecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.