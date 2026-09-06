KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS sonuç tarihi
06.09.2026 09:51
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS lisans sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 6 Eylül tarihinde memur olabilme hayaliyle KPSS lisans sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.