KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.