KPSS lisans sınavı sonuçları sorgulama 2026: KPSS lisans sonuçları açıklandı, nasıl sorgulanır?
07.10.2026 08:48
KPSS lisans sınavı sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. KPSS sınavlarına katılım sağlayan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından görüntüleyecek.
Kamu kurumlarında memur, uzman ve denetçi kadrolarında görev almayı hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Lisans sınavının sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi oturumlarına ait değerlendirme süreçlerini tamamladı. İşte KPSS lisans sınavı sonuçları sorgulama ekranı.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS PUAN TÜRLERİ NEDİR?
Sınav sonuç belgesinde yer alan puan türleri, adayların tercih edebileceği kadro ve unvanları belirlemektedir.
KPSS P3 Puanı: Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları neticesinde hesaplanır. B Grubu kadrolar (memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama memuru vb.) ve kurumsal alımlar için 2 yıl boyunca geçerlidir.
KPSS P10 Puanı: Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan öğretmen adaylarının puan türüdür.
KPSS P121 Puanı: Alan eğitimi (ÖABT) olan branşlardaki öğretmen adaylarının (Matematik, Türkçe, İngilizce vb.) atamalarında esas alınan puan türüdür.
KPSS P1, P2, P4-P100 Puanları: İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler gibi fakültelerden mezun olan adayların A Grubu kariyer meslekleri (Müfettişlik, Uzman Yardımcılığı, Kaymakamlık vb.) için kullanılan puan türleridir.