KPSS lisans sınavı sonuçları sorgulama 2026: KPSS lisans sonuçları açıklandı, nasıl sorgulanır?

Sınav sonuç belgesinde yer alan puan türleri, adayların tercih edebileceği kadro ve unvanları belirlemektedir.

KPSS P3 Puanı: Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları neticesinde hesaplanır. B Grubu kadrolar (memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama memuru vb.) ve kurumsal alımlar için 2 yıl boyunca geçerlidir.

KPSS P10 Puanı: Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan öğretmen adaylarının puan türüdür.

KPSS P121 Puanı: Alan eğitimi (ÖABT) olan branşlardaki öğretmen adaylarının (Matematik, Türkçe, İngilizce vb.) atamalarında esas alınan puan türüdür.

KPSS P1, P2, P4-P100 Puanları: İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler gibi fakültelerden mezun olan adayların A Grubu kariyer meslekleri (Müfettişlik, Uzman Yardımcılığı, Kaymakamlık vb.) için kullanılan puan türleridir.