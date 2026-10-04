KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı 2026: KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
04.10.2026 16:13
Son Güncelleme: 07.10.2026 06:38
Kamu kurumlarına atanma hayali kuran yüz binlerce lisans mezununun beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. KPSS lisans sınavı sonuçları bugün açıklandı.
Kamuda 4 yıllık üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlar için atama bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek KPSS lisans sınavı sonuçlarına çevirmişti.
2026 KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.