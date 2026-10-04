KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı 2026: KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı?
04.10.2026 16:13
Kamu kurumlarına atanma hayali kuran yüz binlerce lisans mezununun gözü ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda 4 yıllık üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlar için atama bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek KPSS lisans sınavı sonuçlarına çevirdi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.