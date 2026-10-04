2026 KPSS lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda 4 yıllık üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlar için atama bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek KPSS lisans sınavı sonuçlarına çevirdi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?