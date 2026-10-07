KPSS lisans tercih kılavuzu 2026/2: KPSS lisans atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
07.10.2026 09:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar gözlerini merkezi atama takvimine çevirdi.
KPSS lisans merkezi atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı, 7 Ekim tarihinde açıklanan KPSS lisans sonuçlarının ardından merak ediliyor. KPSS-2026/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar puan türlerine göre kamudaki pozisyonlara tercihte bulunabilecek. Peki, 2026 KPSS lisans atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS-2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM'nin ilgili merkezi yerleştirme duyurusunu ve kılavuzu yayımlaması gerekiyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ile pozisyon taleplerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirme ve onay süreçleri devam ediyor. Kadro dağılımlarının netleşmesi ve ÖSYM sistemine aktarılmasının ardından tercih kılavuzu erişime açılacak.
KPSS LİSANS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026 KPSS merkezi atama takvimine göre yılın ikinci merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026/2 tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle tercih işlemlerini gerçekleştirecek.