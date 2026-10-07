KPSS lisans tercih kılavuzu 2026/2: KPSS lisans atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS-2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM'nin ilgili merkezi yerleştirme duyurusunu ve kılavuzu yayımlaması gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ile pozisyon taleplerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirme ve onay süreçleri devam ediyor. Kadro dağılımlarının netleşmesi ve ÖSYM sistemine aktarılmasının ardından tercih kılavuzu erişime açılacak.