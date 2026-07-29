KPSS ön lisans başvuru ekranı 2026: KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır?

2026 KPSS ön lisans başvuru ekranı erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS ön lisans başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak olan adaylar, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır?