KPSS ön lisans başvuru ekranı 2026: KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır?
29.07.2026 09:58
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuru başladı. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylara memur olabilme fırsatı tanıyan KPSS ön lisans sınavı, 4 Ekim'de uygulanacak. Kamuda açılacak ön lisans kontenjanları için KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar, memur olabilmek için sınavdan iyi bir sonuç almaya çalışacak. Peki, 2026 KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır?
2026 KPSS ön lisans başvuru ekranı erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS ön lisans başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak olan adaylar, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır?
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI
KPSS ön lisans başvuruları, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında olacak.
DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurmaları gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyinde (2026-KPSS Ön Lisans), 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacaktır.