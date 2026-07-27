KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans başvuru takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuru tarihi, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda açılacak ön lisans kontenjanları için KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar, memur olabilmek için sınavdan iyi bir sonuç almaya çalışacak. Peki, 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman?