KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM KPSS ön lisans başvuru takvimi
27.07.2026 15:14
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuru tarihi, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda açılacak ön lisans kontenjanları için KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar, memur olabilmek için sınavdan iyi bir sonuç almaya çalışacak. Peki, 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman?
2026 KPSS ön lisans başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından alınacak başvurular öncesinde başvuru tarihleri de belli oldu. İşte KPSS ön lisans başvuru takvimi.
2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvuruları, 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 günü sona erecek. Başvuru işlemlerini normal süresi içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini girerek online olarak yapılabilecek.