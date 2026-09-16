KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 ÖSYM KPSS sınav takvimi
16.09.2026 08:32
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. 4 Ekim'de uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde, sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.
2026 KPSS ön lisans sınav yerleri, 4 Ekim'de uygulanacak olan sınava katılım sağlayacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS ön lisans sınav giriş belgesiyle birlikte, adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgisini görüntüleyebilecek. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav yerleri genellikle sınav tarihine 10 gün kala açıklanıyor.
Buna göre; KPSS ön lisans sınav giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyerek yazdırabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz olarak alınabilecek. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.