KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 ÖSYM KPSS sınav takvimi

2026 KPSS ön lisans sınav yerleri, 4 Ekim'de uygulanacak olan sınava katılım sağlayacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS ön lisans sınav giriş belgesiyle birlikte, adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgisini görüntüleyebilecek. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?