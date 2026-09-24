KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı
24.09.2026 10:13
Son Güncelleme: 24.09.2026 10:36
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna katılacak yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. 4 Ekim'de uygulanacak sınav öncesinde sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.
2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı. 4 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavıyla birlikte, 2 yıllık üniversite mezunları kamuda görev alabilmek için şanslarını deneyecek. Sınav öncesinde ise tüm gözler KPSS ön lisans sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2026-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyerek yazdırabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz olarak alınabilecek.
Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN