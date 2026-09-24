KPSS ön lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı

2026 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı. 4 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavıyla birlikte, 2 yıllık üniversite mezunları kamuda görev alabilmek için şanslarını deneyecek. Sınav öncesinde ise tüm gözler KPSS ön lisans sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, KPSS ön lisans sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?