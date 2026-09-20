KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM KPSS ön lisans sınav giriş belgesinde
20.09.2026 09:35
Son Güncelleme: 20.09.2026 09:36
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için geri sayım sürerken yüz binlerce aday gözlerini ön lisans oturumu için sınav giriş yerlerine çevrildi.
2026 KPSS ön lisans sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor.
ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek olan sınav giriş belgesiyle birlikte, adaylar sınava girecekleri okul ve salonları öğrenebilecek.
Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerine çevrildi.
KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav yerleri genellikle sınav tarihine 10 gün kala açıklanıyor.
Buna göre; KPSS ön lisans sınav giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyerek yazdırabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi renkli veya siyah-beyaz olarak alınabilecek.
Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.